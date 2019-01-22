В Самарской области сотрудники ДПС помогли замерзающей девушке починить машину

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-22T13:42:05+03:00

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Зимой автомобилисты нередко попадают в проблемные ситуации на дорогах. Хорошо, что во многих случаях рядом оказываются неравнодушные граждане, которые спешат им на помощь. Один из таких случаев произошел в понедельник, 21 января, в Большеглушицком районе.

Там у девушки-водителя сломалась машина. Автомобилистка не смогла самостоятельно починить свое авто и уже начала замерзать. К счастью, девушку вовремя заметили сотрудники ДПС. Полицейские нашли неисправность и устранили ее. Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, после успешного запуска двигателя девушка благополучно продолжила свой путь.