В Самарской области водитель вазовской легковушки сбил на перекрестке двух школьниц

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-22T13:58:57+03:00

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Во вторник, 22 января, около 8:05 в селе Красный Яр произошло ДТП, в котором пострадали дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440, двигаясь в условиях снегопада по улице Промысловой, выехал на нерегулируемый перекресток и сбил двух девочек 12-ти и 9-ти лет. Школьницы пересекали проезжую часть в одежде со светоотражающими элементами.

В результате случившегося девочки получили различные травмы. Медики оказали им необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту произошедшего проверку.