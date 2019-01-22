Верните детей родителям! Глава гордумы Самары считает, что пятидневка школам нужна, но пока ее цена слишком высока
Спикер гордумы г.о. Самара Алексей Дегтев, который раньше работал школьным директором, рассказал об изменения, которые происходят сейчас в системе образования в городе. Он прокомментировал новость о том, что в школы запретят приносить домашнюю еду.
- Это правильно. В школах нет вредной пищи. Здесь нельзя жарить, все готовят в пароконвектоматах. В школе нет маргарина, свинины, есть мясо говядины либо птица. Витаминный стол. Если ребенок диабетик, есть для него вариант питания. Не стоит домашнюю еду в школу нести. И где все это хранить? Муниципалитет берет на себя все коммунальные расходы для предприятий питания. Если вернуть это на плечи поставщика, то это будет не 65, а 165 рублей. 20% детей мы кормим бесплатно. Сейчас собираем информацию, чтобы кормили по субботам, - отметил Алексей Дегтев.
Он также уточнил, что по его мнению пятидневка нужна, чтобы «вернуть детей родителям». И уже даже разработан учебный план для пятидневки.
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- Но там принцип такой: пять дней калечим, два дня лечим. Невозможно преподавать в таких условиях, когда школы переполнены, по 7-8 уроков проводить. Для этого нужно новые школы строить, - развел руками Алексей Дегтев.
Он также рассказал, что сейчас стоит задача: провести демонетизацию отношений в школе, искоренить коррупционную составляющую.
- До сих пор стоят автоматы с вредными продуктами, чипсами, газировкой. Убирать их нужно. Школьная форма. Есть определенные требования к одежде, и по безопасности, и по внешнему виду. Но не все производители хорошие, у нас, к сожалению, есть такие примеры, когда относятся к этому безразлично. Мы проводили исследование: пришли и говорим, покажите сарафан. А он ужасный просто. Юбки еще хуже. Я прошу документы – их нет. Говорят, приходите в понедельник, какие фабрики шьют – не говорят. Мы пришли с прокуратурой, выяснилось: ткань самая дешевая, шьют в подвалах. За такими вещами следить нужно и чтобы школьному руководству было небезразлично, - резюмировал Дегтев в интервью корреспонденту радио «КП-Самара».