2019-01-22T14:19:38+03:00
Общество

Верните детей родителям! Глава гордумы Самары считает, что пятидневка школам нужна, но пока ее цена слишком высока

Алексей Дегтев на радио «КП-Самара» рассказал, что мешает ввести в городе пятидневку и как проходит демонетизация образования
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Алексей Дегтев рассказал о своем отношении к изменениям в образованииАлексей Дегтев рассказал о своем отношении к изменениям в образовании
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Спикер гордумы г.о. Самара Алексей Дегтев, который раньше работал школьным директором, рассказал об изменения, которые происходят сейчас в системе образования в городе. Он прокомментировал новость о том, что в школы запретят приносить домашнюю еду.

- Это правильно. В школах нет вредной пищи. Здесь нельзя жарить, все готовят в пароконвектоматах. В школе нет маргарина, свинины, есть мясо говядины либо птица. Витаминный стол. Если ребенок диабетик, есть для него вариант питания. Не стоит домашнюю еду в школу нести. И где все это хранить? Муниципалитет берет на себя все коммунальные расходы для предприятий питания. Если вернуть это на плечи поставщика, то это будет не 65, а 165 рублей. 20% детей мы кормим бесплатно. Сейчас собираем информацию, чтобы кормили по субботам, - отметил Алексей Дегтев.

Он также уточнил, что по его мнению пятидневка нужна, чтобы «вернуть детей родителям». И уже даже разработан учебный план для пятидневки.

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- Но там принцип такой: пять дней калечим, два дня лечим. Невозможно преподавать в таких условиях, когда школы переполнены, по 7-8 уроков проводить. Для этого нужно новые школы строить, - развел руками Алексей Дегтев.

Он также рассказал, что сейчас стоит задача: провести демонетизацию отношений в школе, искоренить коррупционную составляющую.

- До сих пор стоят автоматы с вредными продуктами, чипсами, газировкой. Убирать их нужно. Школьная форма. Есть определенные требования к одежде, и по безопасности, и по внешнему виду. Но не все производители хорошие, у нас, к сожалению, есть такие примеры, когда относятся к этому безразлично. Мы проводили исследование: пришли и говорим, покажите сарафан. А он ужасный просто. Юбки еще хуже. Я прошу документы – их нет. Говорят, приходите в понедельник, какие фабрики шьют – не говорят. Мы пришли с прокуратурой, выяснилось: ткань самая дешевая, шьют в подвалах. За такими вещами следить нужно и чтобы школьному руководству было небезразлично, - резюмировал Дегтев в интервью корреспонденту радио «КП-Самара».

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