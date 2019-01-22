2019-01-22T14:23:43+03:00
Общество

Небесные цвета и удобная навигация: аэропорт Курумоч обновил официальный сайт

Интернет ресурс доступен по старым адресам
Евгения ВАСИНА
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Фото: аэропорта КурумочФото: аэропорта Курумоч
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Международный аэропорт Курумоч приготовил для своих пользователей отличный подарок - накануне стал доступен новый интернет-сайт самарской воздушной гавани. Кстати, адреса сайта остались прежние: www.kuf.aero и www.airport.samara.ru.

Как подчеркнули в пресс-службе аэропорта, новый сайт был разработан с учетом интересов и основных сценариев поведения пассажиров и гостей аэропорта. Навигация сайта похожа на организацию движения пассажиров в терминале: попав на главную страницу, пользователи могут выбрать необходимое направление – прилет или вылет. Новый сайт Курумоча отличается минималистским дизайном, что позволяет сконцентрироваться на главном, а интерфейс и его содержание предлагает необходимую информацию, сервисы и услуги, отсекая лишнее.

С помощью сайта аэропорта можно забронировать услуги в терминале Курумоча, получить электронные сообщения с подробной информацией об интересующих рейсах, оставлять обращения. Здесь же можно найти сервисы партнеров и забронировать гостинцы и авиабилеты.

Сайт адаптирован и для мобильных устройствах.

– Мы разработали интерфейс, которым одинаково удобно пользоваться, как на стационарном компьютере, так и с помощью гаджетов, – отметил директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков, – Для дальнейшего развития веб-ресурсов наших аэропортов мы будем продолжать изучать опыт пользователей, ориентируясь на создание комфортной среды для них.

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