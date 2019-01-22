В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка в помощь больным детям

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-22T14:24:30+03:00

Принять участие в соревнованиях смогут не только взрослые, но и юные спортсмены

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В это воскресенье, 27 января, в поселке Управленческий в Красноглинском районе Самары пройдет благотворительная лыжная гонка «Добрая Лыжня». Мероприятие состоится на базе «Чайка». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Все пожертвования от этой благотворительной акции пойдут на помощь детям Самарской области. В частности, средства направят 16-летнему Андрею Зайцеву и 10-летней Кире Учаевой. У мальчика сахарный диабет и ему необходимы инсулиновая помпа и расходные материалы на полгода, а девочка страдает детским церебральным параличом. Кире нужно специальное кресло-коляска. Всего на помощь детям необходимо собрать 109042 рубля.

Лыжная гонка будет рассчитана на взрослых и маленьких участников. Детям предстоит преодолеть 1 км, а взрослым — 5 км. Также зрителей и участников соревнований ждет развлекательная программа, где будут детские аниматоры и зимние забавы. Официальное открытие гонки и начало развлекательной программы запланированы на 13:00.