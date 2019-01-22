В Самарской области рыбак вытащил из Волги щуку весом 9,5 кг

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-22T15:22:46+03:00

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Водоемы Самарской области продолжают радовать рыбаков увесистыми трофеями даже в зимнее время. К примеру, в воскресенье, 20 января, рыболовы поймали на Волге в районе Васильевских островов щуку весом почти 10 килограммов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил житель Самары Дмитрий Куликов.

По словам мужчины, рыбину поймали на жерлицу. При этом она была такая большая, что даже пришлось расширять лунку, чтобы достать ее из-подо льда. Точный вес щуки составил 9 килограммов 480 граммов. В длину она достигает около одного метра.