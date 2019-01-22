2019-01-22T15:31:38+03:00
Спорт

«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в первом контрольном матче на сборе в ОАЭ

Встреча закончилась со счетом 1:0, гол на свой счет записал Павел Яковлев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» на сборах в ОАЭ«Крылья» на сборах в ОАЭФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» добились победы в первом контрольном матче на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Подопечные Миодрага Божовича обыграли словацкую «Жилину». Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Павел Яковлев.

В игре дебютировали сразу несколько новичков – Александр Самедов, Джано Ананидзе, Роман Шишкин (после возвращения), Антон Зиньковский, Максим Карпов и Артем Тимофеев.

Не обошлось и без неприятных моментов – травму в матче получил Срджан Мияйлович. Насколько серьезное повреждение, говорить пока рано.

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