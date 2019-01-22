В Тольятти водитель «Весты» сбил на «зебре» пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-22T15:50:46+03:00

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В понедельник, 21 января, около 7:05 на Южном шоссе в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 49-летний водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь в направлении улицы Борковской, в районе дома № 30 на Южном шоссе сбил 56-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате случившегося пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в одну из городских больниц. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.