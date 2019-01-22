2019-01-22T15:55:40+03:00
Общество

Самарцы начали умирать от гриппа

За прошлую неделю скончались два человека
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Оба погибших не были привиты от гриппаОба погибших не были привиты от гриппаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области за прошлую неделю от гриппа умерли два человека. Один случай зафиксировали в Самаре, второй – в области. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара» рассказала заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Сочинская.

- Оба погибших взрослые, не привитые. Один жил в Самаре, другой – в Самарской области, - уточнила Сочинская.

Напомним, в этом году от гриппа привили 1,59 млн человек – это почти 50% от всего населения региона, что на 12% больше, чем в прошлом году.

При этом ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Самарской области на неэпидемическом уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпидемия гриппа уже на пороге Самарской области: специалисты о том, что делать, чтобы не заболеть

Эксперты рассказывают, когда ждать эпидемию и как не слечь с температурой в пик заболеваемости ОРВИ и гриппом (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании семилетней девочки в Самаре оставили в СИЗО
В Самарской области до 2024 года из аварийного жилья переселят почти 17,5 тысяч человек
В Тольятти водитель «Весты» сбил на «зебре» пешехода-нарушителя
«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в первом контрольном матче на сборе в ОАЭ
В Самарской области рыбак вытащил из Волги щуку весом 9,5 кг
Из-за потопа на Ташкентской — Стара-Загора автобусы пустили в объезд
«Дорогу заволокло паром»: в Самаре на Ташкентской — Стара-Загора прорвало трубу с горячей водой
В Самаре пройдет благотворительная лыжная гонка в помощь больным детям
Небесные цвета и удобная навигация: аэропорт Курумоч обновил официальный сайт
Верните детей родителям! Глава гордумы Самары считает, что пятидневка школам нужна, но пока ее цена слишком высока
В Самарской области водитель вазовской легковушки сбил на перекрестке двух школьниц
В Самарской области сотрудники ДПС помогли замерзающей девушке починить машину
В Самарской области автобус сбил 15-летнего мальчика
В Самаре отремонтируют участок дороги перед мостом на улице Главной
Самедов, Джано и Шишкин выйдут в стартовом составе «Крыльев Советов» в контрольном матче с «Жилиной»
В Тольятти разбойник с ножом ограбил цветочный павильон
В Самаре с крыши дома на Волжском проспекте упал молодой человек
В Самаре в 10 классах в 7 школах приостановили учебный процесс из-за ОРВИ и гриппа
Самарский пенсионер выиграл в лотерею 1 млн рублей
В Самаре строительная фирма накопила долг по налогам в более чем 600 тысяч рублей
В Самаре обновят изношенный коллектор с 45-летним стажем работы
В Самаре двух продавщиц магазина поймали на взятке полицейскому
«МегаФон» разогнал интернет в самарской «Авроре»
Самарчанка Анастасия Павлюченова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open