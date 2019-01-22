Самарцы начали умирать от гриппа

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-22T15:55:40+03:00

Оба погибших не были привиты от гриппа Фото: Архив "КП"

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В Самарской области за прошлую неделю от гриппа умерли два человека. Один случай зафиксировали в Самаре, второй – в области. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара» рассказала заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Сочинская.

- Оба погибших взрослые, не привитые. Один жил в Самаре, другой – в Самарской области, - уточнила Сочинская.

Напомним, в этом году от гриппа привили 1,59 млн человек – это почти 50% от всего населения региона, что на 12% больше, чем в прошлом году.

При этом ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Самарской области на неэпидемическом уровне.

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