В Самарской области до 2024 года из аварийного жилья переселят почти 17,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-22T16:13:34+03:00

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В Самарской области до 2024 года получат новое жилье 17460 собственников аварийных домов. Их расселение проведут в рамках национального проекта на совместные средства из областного и федерального бюджетов. Об этом сообщила заместитель министра строительства Самарской области Галина Кудинова.

В 2019 году региональные власти должны обеспечить новым жильем 270 человек. Для них приобретут 90 квартир. В целом же на этот год перед областными чиновники поставили задачу расселить 4,85 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Однако местные власти намерены перевыполнить план. Выделенных на этот год денег должно хватить на расселение 29,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья.