В Похвистнево и Новокуйбышевске регоператор заключит договор напрямую с управляющими компаниями

СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-22T18:08:30+03:00

Правда, в похвистневской УК признались местным корреспондентам, что договора на руках у них нет

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В Самарской области с 1 января вывозом ТКО занялся единый регоператор. Жителям предложили заключать с ним договоры, но предупредили: платить придется в любом случае, по факту оказания услуги. Вопросы у жителей региона все еще остаются. Как рассказали корреспонденты Похвистнево-информ, в их городе жители уже получили квитанции, где значится новая строка: обращение с ТКО. Причем, как стало известно журналистам,

- Действительно, в Похвистнево управляющая компания изъявила желание заключить договор с регоператором как юрлицо. Такая возможность в законе оговорена. Договор будет заключен до конца января, такое же происходжит в Новокуйбышевске, а также подобное желание изъявили еще несколько УК в Тольятти. Жителям переживать не стоит, в квитанциях указаны реквизиты регоператора, который уже приступил к работе на территории, - рассказал председатель правления ООО Экостройресурс Михаил Захаров.

При этом, как сообщили журналисты "Похвистнево-информ", "директор ООО «Управляющая компания» А.А. Бычков подтвердил предположение об отсутствии у его организации договора на услугу, вписанную в Платежный документ".

Правда, в самой компании ргеоператоре еще раз напомнили: отсутствие договора не дает права не оплачивать оказанную услугу.