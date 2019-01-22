Коммунальная авария на теплотрассе на Ташкентской в Самаре оставила без отопления 471 дом

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-22T18:06:48+03:00

Власти обещают, что ремонт будет оперативным

Изменить размер текста: A A

471 дом в Кировском районе Самары остался без отопления из-за того, что в районе пересечения улиц Стара-Загора и Ташкентской повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм. Вода вышла на поверхность и залила проезжую часть и трамвайные пути. Об этом информирует пресс-служба мэрии города

Сейчас место аварии огорожено, идет откачка воды из теплосети. Специалисты «ПТС» определяют место и характер повреждения трубы. После этого начнутся ремонтные работы.

По словам заместителя главы администрации Самары Владимир Василенко, сроки ремонта зависят от характера повреждения. Его установят в районе 19:00. На место происшествия выехала и мэр Самары Елена Лапушкина.

Советник губернатора Виталий Стадников о том, в чем отличие хорошего жилья от помойки в новой многоэтажке 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дорогу заволокло паром»: в Самаре на Ташкентской — Стара-Загора прорвало трубу с горячей водой

На место происшествия выехала аварийная бригада (подробности)

Из-за потопа на Ташкентской — Стара-Загора автобусы пустили в объезд

Правда, на выбранной для объезда улице тоже заблокирован проезд (подробности)

В Самаре сотрудники МЧС помогли пассажирам выбраться из окруженного кипятком трамвая

По словам горожан, люди не могли выйти из вагонов больше часа (подробности)