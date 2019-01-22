Коммунальная авария на теплотрассе на Ташкентской в Самаре оставила без отопления 471 дом
471 дом в Кировском районе Самары остался без отопления из-за того, что в районе пересечения улиц Стара-Загора и Ташкентской повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм. Вода вышла на поверхность и залила проезжую часть и трамвайные пути. Об этом информирует пресс-служба мэрии города
Сейчас место аварии огорожено, идет откачка воды из теплосети. Специалисты «ПТС» определяют место и характер повреждения трубы. После этого начнутся ремонтные работы.
По словам заместителя главы администрации Самары Владимир Василенко, сроки ремонта зависят от характера повреждения. Его установят в районе 19:00. На место происшествия выехала и мэр Самары Елена Лапушкина.
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