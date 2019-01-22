«Натерпелась, наждалась»: юная певица из Похвистнево покорила сердца интернет-пользователей

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-22T18:29:55+03:00

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Жители Самарской области обсуждают видео с заголовком «Попробуй не засмеяться». Забавной записью поделилась редакция Похвистнево-Информ. На видео юная жительница Похвистнево исполняет некогда популярную песню Жени Отрадной «Уходи и дверь закрой».

Сочетание детского голоса и слов совсем не детской песни, а также искрение старания юной исполнительницы вызывают улыбку. Девочка исполнила всю песню наизусть, даже вокально сложные припевы. Певицу совсем не смущает даже включенная камера, она старается так, будто выступает перед приветливым залом.