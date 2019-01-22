2019-01-22T19:23:52+03:00
Общество

Бывший глава Камчатки стал заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова

Самарская область, напомним, входит в ПФО
Кирилл КАРИМОВ
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Занимавший в 2007 - 2011 годах пост губернатора Камчатского края Алексей Кузьмицкий стал заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО. Об этом сообщает пресс-службой полпреда.

- Алексей Кузьмицкий назначен на должность заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, - гласит сообщение.

Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года в Кемеровской области. В 1992 - 2005 годах работал на руководящих должностях в коммерческих организациях Пскова и Санкт-Петербурга. В 2005 году был назначен замгубернатора Камчатского края, с 2007 по 2011 год занимал пост главы этого региона. В 2011-2014 годах работал аудитором Счетной палаты РФ, с 2014 года - советник генерального директора госкорпорации "Ростех".

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