Прорывом теплотрассы в Самаре заинтересовались в Следственном комитете

СЕГОДНЯ 20:11 2019-01-22T20:11:55+03:00

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Во вторник, 22 января, в Самаре начата доследственная проверка по факту прорыва трубопровода, в результате которого 11 человек получили ожоги. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

- По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, прорыв теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской привел к затоплению кипятком этих улиц, прекращению подачи отопления в 471 дом в Кировском районе и получении ожогов 11 горожан. Четверо из них попали в больницу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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