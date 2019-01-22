Прорывом теплотрассы в Самаре заинтересовались в Следственном комитете
Во вторник, 22 января, в Самаре начата доследственная проверка по факту прорыва трубопровода, в результате которого 11 человек получили ожоги. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
- По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, - говорится в сообщении Следственного комитета.
Напомним, прорыв теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской привел к затоплению кипятком этих улиц, прекращению подачи отопления в 471 дом в Кировском районе и получении ожогов 11 горожан. Четверо из них попали в больницу.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Дорогу заволокло паром»: в Самаре на Ташкентской — Стара-Загора прорвало трубу с горячей водой
На место происшествия выехала аварийная бригада (подробности)
Из-за потопа на Ташкентской — Стара-Загора автобусы пустили в объезд
Правда, на выбранной для объезда улице тоже заблокирован проезд (подробности)
В Самаре сотрудники МЧС помогли пассажирам выбраться из окруженного кипятком трамвая
По словам горожан, люди не могли выйти из вагонов больше часа (подробности)