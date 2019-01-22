В Самаре будут судить мужчину, который заказал убийство родителей собственной супруги

СЕГОДНЯ 20:52 2019-01-22T20:52:57+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении самарца Виктора Кальяна завершено. Мужчина подозревается в организации заказного убийства и ряде других преступлений, сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

Из материалов дела следует, что Кальян задумал убрать родителей супруги, дабы завладеть их недвижимостью и деньгами. Мужчина обратился к знакомому, обещая тому вознаграждение в размере 1 млн руб. Он согласился помочь и привлек для убийства киллера. Пенсионеры жили в в Анапе, туда была организована поездка преступников. К счастью, заказное убийство не было реализовано по независящим от обвиняемых обстоятельствам и в феврале 2018 года Кальян был задержан правоохранителями.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский районный суд.