В Самаре будут судить мужчину, который заказал убийство родителей собственной супруги
Расследование уголовного дела в отношении самарца Виктора Кальяна завершено. Мужчина подозревается в организации заказного убийства и ряде других преступлений, сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.
Из материалов дела следует, что Кальян задумал убрать родителей супруги, дабы завладеть их недвижимостью и деньгами. Мужчина обратился к знакомому, обещая тому вознаграждение в размере 1 млн руб. Он согласился помочь и привлек для убийства киллера. Пенсионеры жили в в Анапе, туда была организована поездка преступников. К счастью, заказное убийство не было реализовано по независящим от обвиняемых обстоятельствам и в феврале 2018 года Кальян был задержан правоохранителями.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский районный суд.