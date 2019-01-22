Стало известно, когда дадут отопление в Кировском районе Самары после аварии на Ташкентской

СЕГОДНЯ 21:32 2019-01-22T21:32:04+03:00

Коммунальщики будут устранять последствия аварии всю ночь

В больницу им. Середавина отопление идет по резервной схеме

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К полуночи аварийные бригады коммунальщиков должны завершить земляные работы и приступить к замене повреждённого участка теплотрассы, который был прорван сегодня. Прорванная труба залегает на глубине в 1,5 м близ пересечения улиц Стара-Загора и Ташкентской, сообщают в мэрии Самары.

- После окончания сварочных работ начнётся заполнение системы. Тепло в дома начнёт поступать завтра в первой половине дня, - обнадеживают чиновники.

По социальным объектам ситуация следующая. Больницы им. Середавина и на ул. Шверника подключены к теплу по резервным схемам. Детские сады и школы оповещены, занятия в первую смену отменены, во вторую смену занятия планируется проводить в соответствии с расписанием.

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