Бэтмена вызывали? Самарцы обсуждают странный вертикальный луч на фото
Жителей Самары взбудоражили фотографии вертикального луча света в воздухе, которые появились в социальных сетях. Сделали их откуда-то из района сегодняшней коммунальной аварии на ул. Ташкентской, пересечение со Стара-Загора.
- Что это? Может кто-то Бэтмена вызывает? - пошутил автор фото.
В комментариях сразу нашлись догадливые горожане, которые отметили, что это - свет прожекторов с "Самара Арены". Такие же есть около ж/д вокзала.
- Такой же столб света просматривается если смотреть с Воронежских озёр в сторону стадиона, - написал один из комментаторов.
Жители Самары вообще склонны рассматривать странные явления в небе. Например, в июле грозовые облака они сравнивали с порталом в другой мир.