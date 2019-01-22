2019-01-22T22:37:48+03:00
Общество

Бэтмена вызывали? Самарцы обсуждают странный вертикальный луч на фото

Правда, самые догадливые уже написали, что это - прожектора около "Самара Арены", свет которых отлично видно во влажном воздухе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такой странный луч удивил горожанВот такой странный луч удивил горожан
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Жителей Самары взбудоражили фотографии вертикального луча света в воздухе, которые появились в социальных сетях. Сделали их откуда-то из района сегодняшней коммунальной аварии на ул. Ташкентской, пересечение со Стара-Загора.

- Что это? Может кто-то Бэтмена вызывает? - пошутил автор фото.

В комментариях сразу нашлись догадливые горожане, которые отметили, что это - свет прожекторов с "Самара Арены". Такие же есть около ж/д вокзала.

- Такой же столб света просматривается если смотреть с Воронежских озёр в сторону стадиона, - написал один из комментаторов.

Жители Самары вообще склонны рассматривать странные явления в небе. Например, в июле грозовые облака они сравнивали с порталом в другой мир.

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