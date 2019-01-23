Житель Тольятти во время пьяного застолья случайно убил жену

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-23T08:07:05+03:00

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Недавно в одну из больниц Тольятти была доставлена 56-летняя жительница Центрального района с травмой головы. Женщина поступила в состоянии комы и вскоре умерла. Медики собщили об этом сотрудникам полиции, и те сразу же подключились к розыску предполагаемого обидчика тольяттинки.

Как выяснилось, в день происшествия женщина находилась в своей квартире с мужем. Супруги решили скрасить свой досуг спиртным. В ходе застолья, когда мужчину уже захватил зеленый змий, он спровоцировал ссору с женой. Словесная перепалка закончилась тем, что хозяин квартиры толкнул свою супругу, и та упала, ударившись затылком об пол.

Полицейские задержали мужчину. Он сознался в содеянном. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до двух лет лишения свободы.