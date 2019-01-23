2019-01-23T08:28:23+03:00
Происшествия

В Сызрани будут судить водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ДПС и погубил своего пассажира

Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Инспектору ДПС Владимиру Горшкову было всего 24 годаИнспектору ДПС Владимиру Горшкову было всего 24 года
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего водителя, по вине которого погибли 24-летний инспектор ОГИБДД МУ МВД «Сызранское» Владимир Горшков и 34-летний мужчина. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло 5 ноября прошлого года на 925 км трассы М-5. Водитель автомобиля Infiniti G35 Sport, двигаясь в направлении Самары, пошел на обгон и сбил насмерть полицейского. После этого машина вылетела в кювет. Пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте.

Водителю предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двоих человек. В настоящее время следователи передали уголовное дело на рассмотрение в Сызранский районный суд. Молодому человеку грозит наказание в виде 5 лет принудительных работ либо до 7 лет лишения свободы.

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