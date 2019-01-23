2009vs2019: от разговоров по мобильному к сериалу со смартфона

СЕГОДНЯ 09:13 2019-01-23T11:32:51+03:00

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Десятилетие – большой промежуток времени не только для жизни человека, но и для работы компании. Сегодня не каждый может похвастаться положительными изменениями за такой период. Но модный Instagram-челлендж, участники которого выкладывают свои фотографии 2009 года и сравнивают их со снимками, сделанными в 2019-м, собрал в сети более 220 тысяч фотографий. Флешмоб пошёл в тираж: теперь его можно встретить на просторах других соцсетей, а сравнивать стали практически всё – курсы валют, экологическую ситуацию, размер зарплат и пенсий и даже модную форму бровей! «МегаФон» в Самарской области решил не уступать тренду и вспомнить всё, что было актуально 10 лет назад. Ну что, готовы вспомнить вместе с нами?

Вперед к скорости!

В 2008 году в Самаре был построен первый фрагмент сети 3G. Тогда он позволил добиться скорости почти 3 Мбит/с и дать возможность первым владельцам простейших смартфонов использовать мобильный интернет уже не с персональных компьютеров.

Если бы 10 лет назад кто-то из нас мог представить, что 3 Мбит/с «разгонятся» до 100 Мбит/с, а каждый второй абонент самарского «МегаФона» будет смотреть фильмы, слушать музыку, чатиться в мессенджерах и постить в соцсетях…

Ломаем стереотипы

Кто помнит, как в 2009 можно было выйти в интернет? В основном картинка в памяти такая: прихожу домой/ на работу/ в университет, сажусь за компьютер или ноутбук и подключаюсь через проводной интернет. И слава богу, если кабель не поврежден, иначе ничего не выйдет. Тогда мы начали ломать стереотипы и продавать модемы, даруя нашим абонентам абсолютную мобильность. Взял ноутбук и модем, вышел в парк и работаешь. Или купил модем в офис, в который ну очень дорого провести интернет. А частный сектор – он просто наконец-то узнал о том, что такое интернет!

2019 – интернет есть почти у всех и почти везде. А для того, что «сёрфить», «гуглить», покупать товары и принимать почту вообще не нужно ничего, кроме смартфона с подключенным 4G-интернетом.

«Родной» vs «Включайся!»

Тогда только зарождался интернет на мобильных устройствах. Соответственно, мобильный телефон использовался для звонков. Хитом того времени был «Родной».

Но это было тогда, а сейчас у нас есть линейка «Включайся!», которая предлагает настолько широкие возможности и тем, кто любит поговорить, и тем, кто жить не может без интернета. Нам бы тогда такие возможности!

Хочу стать абонентом «МегаФона». Куда бежать?

2009 год вспоминается быстрым ростом числа абонентов. Подключиться можно было в салонах «МегаФона» при наличии паспорта. Торговых центров было еще не так много, поэтому приходилось ехать в специальные салоны.

Сегодня, чтобы стать нашим абонентом можно выбрать салон в любом торговом центре, а если Вы покупаете новое устройство в «М-Видео», «Связной», «DNS», «Евросеть» и других партнерских сетях, то и сим-карту можно оформить там же. В этот список входит и «Почта России».

И последнее, о чем никто и не мог мечтать в далеком 2009 - переход в «МегаФон» от другого оператора с сохранением номера. Вот это вообще за гранью фантастики для прошлого!

Пожалуй, мы вспомнили всё! Это был хороший опыт, который дал нам твердую почву для работы в Самарской области. Мы росли и формировали культуру мобильного пользования. Вместе с нами выросли первые блогеры. Сегодня все гораздо проще, ведь есть самый быстрый мобильный интернет от «МегаФон» (почему интернет самый быстрый смотрите тут) и тарифы «Включайся», позволяющие безлимитно размещать посты в социальных сетях. У тебя еще есть время поделиться своими историями #10yearschallenge. Присоединяйся!