Жигулевск хотят сделать центром туристического кластера Самарской области

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-23T09:17:05+03:00

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Власти Самарской области намерены вывести Жигулевск на новый уровень развития. В перспективе они планируют превратить город в центр туристического кластера региона, внедрить высокотехнологичные производства и продолжить там строительство жилья. Об этом стало известно на заседании с участием главы региона.

По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Жигулевск может стать жемчужиной оздоровительного туризма региона. Кроме того, в городе можно заняться развитием других туристических направлений: событийного туризма (фестивали «Жигулевская вишня» и «Волга. Возвращение к истокам», экомарафон), спортивного и экстремального туризма («Жигулевская кругосветка», спортивное ориентирование, скалолазание, парапланеризм) и экологического туризма (национальный парк).

Также в Жигулевске могут создать горнолыжный комплекс, оздоровительный санаторий и фестивальную поляну между Жигулевском и селом Бахилово. По мнению городских властей, все эти объекты смогут привлечь жителей со всей Самарской области. Глава региона поручил разработать четкий и перспективный план по каждому объекту.