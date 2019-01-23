Гандболистка «Лады» Дарья Дмитриева участвует в голосовании на лучшего игрока Европы

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-23T09:43:51+03:00

В декабре Дарья Дмитриева в составе сборной России стала серебряной призеркой чемпионата Европы. ФОТО: ГК "Лада"

Она стала игроком месяца в марте прошлого года

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Капитан тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева борется за титул лучшего игрока Европы 2018 года. Голосование проводит Европейская федерация гандбола, сообщает пресс-служба «Лады».

- Среди женщин сразу две претендентки из России – разыгрывающий «Лады» Дарья Дмитриева и правый полусредний «Ростов-Дона» Анна Вяхирева. В течение года российские гандболистки признавались лучшими игроками месяца, - рассказали в гандбольном клубе.

Игроком месяца Дмитриева становилась в марте прошлого года, Вяхирева – в июне, октябре и декабре. В декабре обе гандболистки в составе сборной России стали серебряными призерами чемпионата Европы.

Проголосовать за Дарью Дмитриеву можно на сайте федерации.