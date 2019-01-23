Гандболистка «Лады» Дарья Дмитриева участвует в голосовании на лучшего игрока Европы
Капитан тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева борется за титул лучшего игрока Европы 2018 года. Голосование проводит Европейская федерация гандбола, сообщает пресс-служба «Лады».
- Среди женщин сразу две претендентки из России – разыгрывающий «Лады» Дарья Дмитриева и правый полусредний «Ростов-Дона» Анна Вяхирева. В течение года российские гандболистки признавались лучшими игроками месяца, - рассказали в гандбольном клубе.
Игроком месяца Дмитриева становилась в марте прошлого года, Вяхирева – в июне, октябре и декабре. В декабре обе гандболистки в составе сборной России стали серебряными призерами чемпионата Европы.
Проголосовать за Дарью Дмитриеву можно на сайте федерации.