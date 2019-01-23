2019-01-23T09:45:07+03:00
Общество

Худруком филармонии в Самаре стал Михаил Щербаков

Он на протяжении 28 лет возглавлял академический симфонический оркестр филармонии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: filarm.ruФото: filarm.ru
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В Самарской государственной филармонии появился новый художественный руководитель. Им стал народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Михаил Щербаков. Во вторник, 22 января, его представили коллективу филармонии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Новый худрук должен будет заняться стратегическим планированием деятельности всех коллективов филармонии, увеличить посещаемость филармонии и заняться организацией гастролей как в России, так и за рубежом. К слову, поддержку в последнем вопросе обещал оказать губернатор Дмитрий Азаров. У самарской филармонии есть все шансы попасть в федеральный проект «Большие гастроли».

Справка КП:

Михаил Щербаков имеет музыкальное образование по классу скрипки и оперно-симфонического дирижирования. Он успел поработать в качестве концертмейстера в оркестре Свердловского академического театра оперы и балета, в качестве дирижера - в оркестрах Чечено-Ингушетии и Ярославля. С 1988 по 1993 года был художественным руководителем и главным дирижером Астраханского филармонического камерного оркестра. Последние 28 лет Михаил Щербаков работал главным дирижером академического симфонического оркестра самарской филармонии.

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