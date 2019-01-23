2019-01-23T10:06:04+03:00
Спорт

Полузащитник «КС» Павел Яковлев: «Нам важно было начать год с победы»

Автор победного мяча в игре с «Жилиной» прокомментировал первую контрольную игру в календарном году
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«КС» выиграли со счетом 1:0«КС» выиграли со счетом 1:0Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник «Крыльев Советов» и автор победного гола в контрольном матче с «Жилиной» Павел Яковлев прокомментировал встречу. Напомним, «КС» выиграли со счетом 1:0.

- Это была наша первая игра после зимнего отпуска, нам важно было начать этот год с победы, чтобы чувствовать себя уверенно. «Жилина» – хороший соперник, крепкий. Сами играют в атаку и нам давали играть в футбол. Моментов по игре получилось довольно много. В первом тайме больше атаковал соперник, во втором мы переломили ситуацию, хотя и в первом тайме «Крылья» тоже смотрелись неплохо, - сказал Яковлев.

Высказался полузащитник и по поводу новичков команды.

- В этом сезоне в команде появилось много новых ребят. Уверен, что те, кто пришел зимой, помогут стать «Крыльям» еще сильнее. По поводу взаимодействия скажу, что тренерский штаб постоянно ставит перед нами задачи на тренировках и в матчах, а мы стараемся их выполнять, - цитирует Яковлева пресс-служба «Крыльев».

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