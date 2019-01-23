Видео с места прорыва теплотрассы на Стара-Загора в Самаре: рабочие уложили новую трубу

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-23T10:07:11+03:00

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Сотрудники Предприятия тепловых сетей продолжают ремонтные работы на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загора в Самаре, которое произошло во вторник, 22 января. Напомним, из-за прорыва трубы улицы в районе 15-го микрорайона оказались затоплены кипятком. Пострадали несколько человек. Кроме того, почти 500 зданий остались без отопления и горячей воды.

- У нас ребенку полтора года, закутывали всем подряд. Дома старые, обогреватель не включаем - сразу счета миллионные. Дома 16 градусов к утру, спали в одежде, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды жительница дома на Ташкентской Валентина.

В настоящее время теплоэнергетики завершили укладку нового участка трубы длиной около 6 метров. Сейчас они ведут сварочные работы. Завершить основные работы на месте повреждения сотрудники ПТС обещают к 12:00. После этого они приступят к заполнению системы теплоносителем.

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