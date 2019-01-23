В Похвистнево приставы снесли самовольно построенную в дворе дома голубятню

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-23T10:30:12+03:00

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В Похвистнево судебные приставы добились сноса незаконной голубятни, которую местный житель соорудил во дворе многоквартирного дома. Мужчина самовольно занял участок муниципальной земли площадью 16 квадратных метров. Суд обязал его демонтировать возведенную им постройку, но он проигнорировал данное решение.

В итоге судебные приставы вынесли постановление о взыскании с жителя Похвистнево исполнительского сбора в 5 тысяч рублей. Но и это не сподвигло мужчину исполнить решение суда. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, после этого самовольную постройку все-таки удалось снести.