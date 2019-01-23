2019-01-23T10:50:08+03:00
Происшествия

Погибший на Волжском проспекте парень упал с крыши во время чистки снега

Друг потерпевшего с места происшествия сбежал, следователи проверяют все обстоятельства ЧП
Михаил ГОРЮНОВ
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Специалисты не рекомендуют горожанам чистить крыши самостоятельноСпециалисты не рекомендуют горожанам чистить крыши самостоятельноФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Вчера утром, 22 января, на Волжском проспекте, 33 в областной столице произошла трагедия. Там с пятиэтажного дома упал 21-летний местный житель. Травмы, полученные им, оказались несовместимыми с жизнью.

- По предварительным данным, потерпевший вместе с другом чистили крышу. Он не удержался и упал, друг после этого убежал. Основная версия сейчас - несчастный случай, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. В частности, они устанавливают - работали ли молодые люди на какую-то управляющую компанию или убирали снег с крыши по собственной инициативе. После проведения проверки, будет принято процессуальное решение. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело, а виновного привлекут к ответственности.

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