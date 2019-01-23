В Самаре спасатели на руках выносили с рынка в 15 микрорайоне пострадавших от разлива кипятка

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-23T11:39:48+03:00

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Во вторник, 22 января, в Кировском районе Самары произошел прорыв теплотрассы. В результате кипяток затопил проезжую часть в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загора. К сожалению, происшествие не обошлось без пострадавших. По данным областного минздрава, шестерых человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали в ожоговый центр.

Горячая вода была повсюду, она залила трамвайные пути. В итоге пассажиры одного из трамваев больше часа просидели в вагонах, пока им на помощь не подоспели сотрудники МЧС. Также на место происшествия выезжал техногенный отряд ПСС Самарской области.

Из-за прорыва трубы в районе 15 микрорайона образовались провалы в асфальте

Спасатели приняли участие в эвакуации пострадавших с территории рынка в 15 микрорайоне. Они на руках переносили людей с ожогами ног из торговых павильонов в кареты скорой помощи. На спасательную операцию у сотрудников ПСС ушло около двух часов. Всего на месте ЧП работали 5 спасателей и 1 единица техники.

- Вчера мы эвакуировали людей, которые нуждались в медицинской помощи на месте коммунальной аварии. Это те люди, которые пытались перейти поток, но получили ожоги второй степени. Грубо говоря, у них уже даже лопнули пузыри, которые образовались в результате ожогов. Поэтому с ног пострадавших мы снимали обувь, с которой они получили ожоги, и переносили людей к машинам скорой помощи. Наше подразделение эвакуировали четыре человека, - прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП-Самара» руководитель ПСС по Самарской области Олег Моцарь. - Мы не занимается ликвидацией аварии, мы занимаемся спасанием человеческих жизней. Мы свою работу выполнили.

Рассказал руководитель ПСС и о том, насколько потоки кипятка на улицах города были опасны для людей.

- Когда кипяток льется по улицам, это представляет опасность для жизни и здоровья людей в любом случае. Некоторые были с колясками, с маленькими детьми. Они оказались на островке, и без посторонней помощи они не могли попасть на «большую землю». Бывают ситуации и опаснее, но для тех людей, которые были там, это была нештатная ситуация и очень неприятная.

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