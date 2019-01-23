2019-01-23T12:18:57+03:00
Спорт

Рэперу Паше Технику предложили стать маскотом «Крыльев Советов»

Музыкант пока никак не отреагировал на это предложение
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Паша Техник в шарфе "КС"Паша Техник в шарфе "КС"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Футбольный клуб «Крылья Советов» предложил рэперу Паше Технику работу – стать маскотом команды и работать на матчах. Сделал это самарский клуб после того, как музыкант опубликовал фотографию, на которой он в шарфе «Крыльев».

- Мы слышали, что вы находитесь в поисках легких денег. Нам нужен человек для работы в ростовой кукле на футбольных матчах. Напишите в директ, если интересно, - написали рэперу в клубе.

Сам музыкант пока никак не отреагировал на предложение «Крыльев Советов».

Напомним, маскотом «Крыльев» сейчас является крыс Лютик. Его можно увидеть на всех домашних матчах клуба на стадионе «Самара Арена».

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