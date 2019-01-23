Рэперу Паше Технику предложили стать маскотом «Крыльев Советов»
Музыкант пока никак не отреагировал на это предложение
Паша Техник в шарфе "КС"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Футбольный клуб «Крылья Советов» предложил рэперу Паше Технику работу – стать маскотом команды и работать на матчах. Сделал это самарский клуб после того, как музыкант опубликовал фотографию, на которой он в шарфе «Крыльев».
- Мы слышали, что вы находитесь в поисках легких денег. Нам нужен человек для работы в ростовой кукле на футбольных матчах. Напишите в директ, если интересно, - написали рэперу в клубе.
Сам музыкант пока никак не отреагировал на предложение «Крыльев Советов».
Напомним, маскотом «Крыльев» сейчас является крыс Лютик. Его можно увидеть на всех домашних матчах клуба на стадионе «Самара Арена».