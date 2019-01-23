Жительница Сызрани воткнула кухонный нож в ягодицу сына

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-23T11:17:54+03:00

Мужчина посреди ночи стал требовать от матери денег на выпивку, но в итоге получил удар

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Недавно в Сызрани в одном из домов развернулась семейная драма. Там женщина пырнула кухонным ножом собственного сына, пишет КТВ-Луч.

По предварительным данным, все случилось поздно ночью. Женщина уже легла спать. Через некоторое время она проснулась из-за того, что кто-то дернул ее за ноги. Открыв глаза, сызранка увидела сына. Он начал требовать от нее денег на выпивку. Между родственниками завязалась словесная перепалка, в ходе которой женщина схватила кухонный нож, которым она перед сном чистила себе яблоки, и ударила им сына. Было темно, и она не видела, куда бьет. Как оказалось, мать попала своему сыну в ягодицу.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Однако в дальнейшем оно было прекращено, так как родственники помирились.