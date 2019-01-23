2019-01-23T11:23:20+03:00
Происшествия

В Самаре зарезали дочь экс-нефтяника из Бузулука

В совершении убийства обвиняют младшего брата погибшей
Михаил ГОРЮНОВ
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Стражи порядка установили все обстоятельства случившегося в кратчайшие срокиСтражи порядка установили все обстоятельства случившегося в кратчайшие срокиФото: Из личного архива
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В конце прошлого года, 30 декабря, в квартире дома на улице Ленинской в областной столицы было совершено преступление. Там зарезали 31-летнюю дочь экс-гендиректора фирмы, занимающейся добычей нефти и газа, Ольгу Ш.

- По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Обвиняемым по нему проходит 14-летний брат погибшей, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Следователи считают, что трагедия произошла в ходе семейной ссоры. Ольга находилась в состоянии алкогольного опьянения - как говорят правоохранители, иногда она любила выпить - и поругалась с родственником. Во время конфликта мальчик схватился за нож и ударил сестру.

Подросток сейчас находится под попечительством у родителей. Причастности к случившемуся он не отрицает. Представители СУ продолжают расследования и выясняют все обстоятельства происшествия.

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