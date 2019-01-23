В Самаре на Московском шоссе водитель «двенадцатой» сбил пешехода
Во вторник, 22 января, примерно в 22:40 на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны улицы Авроры в направлении улицы Потапова, в районе дома № 23 по Московскому шоссе сбил 51-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте, при этом пешеходный переход находился в зоне его видимости.
В результате ДТП пешеход получил травму ноги. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.