В Самаре на Московском шоссе водитель «двенадцатой» сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-23T11:28:56+03:00

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Во вторник, 22 января, примерно в 22:40 на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь со стороны улицы Авроры в направлении улицы Потапова, в районе дома № 23 по Московскому шоссе сбил 51-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте, при этом пешеходный переход находился в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получил травму ноги. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.