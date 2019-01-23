Тысячи километров волоконно-оптических линий связи построены "Ростелекомом" для больниц Самарской области

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-23T11:37:18+03:00

Сельские врачи теперь могут пользоваться возможностями телемедицины

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В 2018 году «Ростелеком» построил более тысячи километров волоконно-оптических линий связи для больниц Самарской области. Возможность подключить скоростной интернет получили 154 лечебно-профилактических учреждения в 25 районах и пяти городах губернии.

Сельские врачи теперь могут пользоваться возможностями телемедицины: проводить онлайн-консилиумы, передавать большие объемы данных в цифровом виде и работать с медицинскими информационными системами.

Заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова:

«Созданная компанией инфраструктура связи позволит врачам общей практики применять телемедицинские технологии для диагностики заболеваний. Медики получат доступ к единой государственной информационной системе здравоохранения, переведут ряд бумажных процессов в онлайн и будут уделять больше времени пациентам».

Главный врач Красноармейской центральной районной больницы Галина Балахонская:

«Каждый житель района должен оперативно получать необходимые медицинские услуги. Высокоскоростной доступ в интернет поможет преодолеть территориальную удаленность лечебных учреждений. Мы сможем направлять специалистам из городских больниц электронные истории болезни пациентов и консультироваться с профильными врачами онлайн. Медики будут назначать лечение без направлений сельчан в областные поликлиники».