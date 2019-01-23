2019-01-23T11:47:19+03:00
Общество

В Самарской области предложили штрафовать за выгул собак на кладбищах

Нарушителям придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Нарушителей порядка на кладбищах предлагают наказывать рублемНарушителей порядка на кладбищах предлагают наказывать рублемФото: Архив "КП"
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Депутаты Самарской губернской думы предложили ввести административную ответственность за нарушения правил поведения на кладбищах. Об этом стало известно во вторник, 22 января, во время заседания комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

Так, парламентарии предлагают штрафовать за выгул собак, выпас сельскохозяйственных животных и за езду на транспортных средствах по территории кладбищ. Кроме того, наказание хотят ввести и для тех, кто занимается выкапыванием могил и погребением умерших без соответствующего разрешения, а также для тех, кто устанавливает или демонтирует памятники с нарушением установленных требований.

- Мы предлагаем нарушителей наказывать рублем. Тот агент, который не согласует с уполномоченным органом какие-либо документы, подвергнется штрафу. При этом сумма штрафа не покроет его прибыли, - сказал председатель комитета Александр Живайкин.

Юридических лиц предлагается штрафовать на сумму от 50 до 300 тысяч рублей, а физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей.

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