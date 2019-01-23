В Самарской области предложили штрафовать за выгул собак на кладбищах
Депутаты Самарской губернской думы предложили ввести административную ответственность за нарушения правил поведения на кладбищах. Об этом стало известно во вторник, 22 января, во время заседания комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.
Так, парламентарии предлагают штрафовать за выгул собак, выпас сельскохозяйственных животных и за езду на транспортных средствах по территории кладбищ. Кроме того, наказание хотят ввести и для тех, кто занимается выкапыванием могил и погребением умерших без соответствующего разрешения, а также для тех, кто устанавливает или демонтирует памятники с нарушением установленных требований.
- Мы предлагаем нарушителей наказывать рублем. Тот агент, который не согласует с уполномоченным органом какие-либо документы, подвергнется штрафу. При этом сумма штрафа не покроет его прибыли, - сказал председатель комитета Александр Живайкин.
Юридических лиц предлагается штрафовать на сумму от 50 до 300 тысяч рублей, а физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей.