В полиции прокомментировали слухи о похищении ребенка цыганами в самарском ТЦ

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-23T12:45:59+03:00

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Во вторник, 22 января, в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в торговом центре «Амбар» в Самаре орудуют цыгане-похитители. По словам интернет-пользователей, их жертвой едва не стал маленький ребенок.

- Сегодня слышал, что цыгане чуть ребенка не украли в торговом центре. Вовремя среагировали охранники. Нашли ребенка в туалете бритым и в другой одежде, - написал один из жителей Самары.

Данное сообщение сразу же взволновало пользователей соцсети. Правда, большинство из них не поверили в этот слух и высмеяли рассказанную историю. Истинное положение дел раскрыли сотрудники ГУ МВД по Самарской области. Как рассказали полицейские, никакого похищения ребенка не было. Размещенная в соцсетях информация не соответствует действительности.