В Самаре из-за лыжного марафона перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
Проезд будет закрыт примерно на полдня
Проезд ограничат в Красноглинском районе СамарыФото: Архив "КП"
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В следующую субботу, 2 февраля, в поселке Управленческий в Красноглинском районе областной столицы пройдет пятый Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы». В связи с этим там временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, проезд закроют с 7:00 до 16:30 2 февраля по дороге от лыжной базы «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное». Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут своего следования.