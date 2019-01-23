В Самаре из-за лыжного марафона перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-23T13:07:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В следующую субботу, 2 февраля, в поселке Управленческий в Красноглинском районе областной столицы пройдет пятый Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы». В связи с этим там временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, проезд закроют с 7:00 до 16:30 2 февраля по дороге от лыжной базы «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное». Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут своего следования.