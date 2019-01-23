2019-01-23T13:31:52+03:00
Происшествия

В Тольятти пьяный водитель без прав устроил ДТП с двумя пострадавшими

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В минувшую пятницу, 18 января, примерно в 12:50 на Лесопарковом шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, аварию спровоцировал 32-летний водитель автомобиля «Опель Астра». Автомобилист в пути следования не справился с управлением, выехал на «встречку» и влетел в «Лексус» под управлением 35-летней женщины. В результате ДТП пострадали два пассажира «Опеля»: мужчины 30-х и 33-х лет.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель «Опеля» на момент аварии был сильно пьян, да и вообще не имеет водительских прав — его их лишили за езду в нетрезвом виде. Кроме того, оказалось, что мужчина более 35 раз превышал скорость движения.

В прошлом году мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за нарушение ПДД. Теперь в отношении него возбудили еще одно уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В настоящее время правоохранители передали дело на рассмотрение в суд.

Пьяный тольяттинец без прав отправил своих пассажиров в больницу, устроив ДТП.

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