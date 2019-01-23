2019-01-23T13:42:47+03:00
Общество

Возможно, это суицид: следователи выясняют, как на козырьке подъезда в Тольятти оказался труп женщины

Личность погибшей установлена, правоохранители устанавливают подробности трагедии, а жители жалуются, что тело долго не убирали
Михаил ГОРЮНОВ
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Стражи порядка считают, что женщина покончила с собойСтражи порядка считают, что женщина покончила с собойФото: соцсети
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Следователи проводят проверку по факту гибели женщины, тело которой накануне утром, 22 января, обнаружили на козырьке подъезда 16-этажного дома на Цветном бульваре в Тольятти. У правоохранителей уже есть предположения по поводу того, при каких обстоятельствах скончалась несчастная.

- По предварительной версии, она погибла в результате суицида. Личность потерпевшей установлена - женщина 1959 года рождения, проживала в Тольятти, но не в этом доме, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося. Между тем местные жители жалуются, что тело погибшей долгое время не убирали.

- Его спустили на землю примерно в 9:30, а после этого оно (тело) там и лежало (по крайней мере до 11:30 точно). Дети ходят в школу и все это видят. Хотя бы накрыть тканью можно было, чтобы другие не видели этого ужаса, - возмущается в социальных сетях один из горожан.

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