В Тольятти поймали пьяного водителя, который еле стоял на ногах

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-23T13:55:53+03:00

Мужчина сразу же рухнул в снег, лишившись опоры в виде сотрудника ДПС

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На днях сотрудники ДПС задержали в Тольятти на улице Голосова очередного пьяного водителя. О мужчине, который решил покататься на своем автомобиле «Шевроле Нива» в нетрезвом виде, полицейским сообщил местный житель.

Автомобилист сел днищем на сугроб и не смог сдвинуться с места. В этот момент его задержали полицейские. Когда мужчину вывели из машины, он еле стоял на ногах. А один раз, лишившись опоры в виде инспектора ДПС, и вовсе рухнул лицом в снег. Нарушителем оказался 54-летний местный житель. Проверка показала, что в выдыхаемом автомобилистом воздухе содержится 1,268 промилле алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении водителя был собран материал об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Машину тольяттинца эвакуировали на штрафстоянку.