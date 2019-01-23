Самарский спортсмен стал бронзовым призером первенства России по современному пятиборью
Соревнования проводились среди кадетов
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Санкт-Петербурге прошло первенство России по современному пятиборью среди кадетов. В соревнованиях принимал участие и спортсмен из Самары Андрей Смирнов. Он смог попасть в тройку лидеров первенства. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Первое место в соревнованиях занял спортсмен из Челябинска Владимир Заболотский, второе место — ростовчанин Петр Борщев, а Андрей Смирнов завоевал третье место и стал бронзовым призером.