Самарский спортсмен стал бронзовым призером первенства России по современному пятиборью

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-23T14:11:02+03:00

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В Санкт-Петербурге прошло первенство России по современному пятиборью среди кадетов. В соревнованиях принимал участие и спортсмен из Самары Андрей Смирнов. Он смог попасть в тройку лидеров первенства. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Первое место в соревнованиях занял спортсмен из Челябинска Владимир Заболотский, второе место — ростовчанин Петр Борщев, а Андрей Смирнов завоевал третье место и стал бронзовым призером.