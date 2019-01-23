В Жигулевске сестра после ссоры с братом ударила его по голове топором
В отношении женщины возбудили уголовное дело
Раньше проблем с законом у женщины не былоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Настоящая семейная драма развернулась в селе Бахилова Поляна в Жигулевске. Там 38-летняя сестра после ссоры ударила брата по голове топором-колуном. После этого женщина сама вызвала мужчине скорую, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Все произошло после совместной пьянки. Повреждения, которые получил пострадавший, имеют признаки легкого вреда здоровью.
На подозреваемую завели уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Раньше проблем с законом у женщины не было.