2019-01-23T14:31:06+03:00
Происшествия

В Жигулевске сестра после ссоры с братом ударила его по голове топором

В отношении женщины возбудили уголовное дело
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Раньше проблем с законом у женщины не былоРаньше проблем с законом у женщины не былоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Настоящая семейная драма развернулась в селе Бахилова Поляна в Жигулевске. Там 38-летняя сестра после ссоры ударила брата по голове топором-колуном. После этого женщина сама вызвала мужчине скорую, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Все произошло после совместной пьянки. Повреждения, которые получил пострадавший, имеют признаки легкого вреда здоровью.

На подозреваемую завели уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Раньше проблем с законом у женщины не было.

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