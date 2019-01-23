В Самаре откроют центр спортивного тестирования детей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-23T15:10:29+03:00

Там можно будет проверить, к какому виду спорта предрасположен ребенок

Изменить размер текста: A A

С февраля 2019 года в Самаре начнет работать центр спортивного тестирования детей. Он откроется в СК «Молодежный» по адресу: улица Аэродромная, 15, сообщает министерство спорта региона. Самарская область вошла в число восьми пилотных регионов вместе с Санкт-Петербургом, Московской, Ростовской, Калининградской, Пермской областями, Приморским краем и Республикой Коми.

- Центр спортивного тестирования - федеральный инновационный проект, разработанный АНО «Стань чемпионом», который направлен на выявление спортивных талантов детей, преимущественно в возрасте от 6 до 12 лет. АНО «Стань чемпионом» бесплатно предоставляет субъектам оборудование для тестирования, проводит обучение и консультирование специалистов, - говорится в сообщении.

В центре спортивного тестирования можно бесплатно проверить, к какому виду спорта предрасположен ребенок. Специалисты оценят 45 показателей: скорость, реакция, выносливость, гибкость, внимание, темперамент и многое другое.

- Если в ходе тестирования выявляются проблемы в организме ребенка, то даются рекомендации, какой спорт может помочь их устранить. Также тестирование позволяет следить за спортивным прогрессом ребенка. Тренеры смогут выявить сильные и слабые стороны спортсмена, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести подготовку, - уверяют в минспорта СО.