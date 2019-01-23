«Прогнозы благоприятные»: самарцы, получившие ожоги из-за коммунальной аварии идут на поправку

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-23T15:50:35+03:00

Люди пытались перейти дорогу и попали в бурлящую реку кипятка Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сейчас в больнице имени Пирогова восемь человек, пострадавших из-за прорыва трубы на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской

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22 января в Самаре произошла масштабная коммунальная авария. В результате прорыва теплотрассы диаметром 100 см без отопления остались 471 дом, а некоторые самарцы и вовсе угодили в больницу.

- Вечером, 22 января, к нам поступили семь человек, в том числе один ребенок. Сейчас в ожоговом центре больницы имени Пирогова восемь пострадавших, - рассказал корреспондентам samara.kp.ru главный врач медицинского учреждения Александр Вавилов. Он также подчеркнул, что состояние пострадавших оценивается средней степени тяжести. У всех госпитализированных лишь ожоги ног.

- Прогнозы благоприятные, все обойдется, во-первых, потому что полученные ожоги первой и второй степени, во-вторых, площади ожогов не большие - от 1% до 9% и степень поражения не глубокая. Самочувствие пациентов стабильное, ближе к удовлетворительному, - добавил Александр Вавилов. – Поясню, ожоги первой и второй степени похоже на ожог от солнца при загаре. Выздоровление у всех проходит индивидуально. Пострадавшие будут находиться в больнице 7-9 дней. При ожогах первой степени болевые ощущения могут быть 3-4 дня, а то и больше, при ожогах второй степени необходимо больше времени на восстановление поверхностного слоя кожи. У детей процесс восстановления проходит быстрее.

Травмы самарца получили, в момент аварии: некоторые из них стояли на остановке, кто-то переходил дорогу. Из-за прорыва трубы с кипятком некоторые горожане оказались в ловушки, буквально на островке, окруженном бурлящей горячей водой. На помощь им прибыли подразделения поисково-спасательной службы Самарской области.

Из-за коммунальной аварии в нескольких школах Самары отменили занятия.

Фото: Официальный twitter-аккаунт министерства здравоохранения Самарской области

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