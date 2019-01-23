2019-01-23T16:27:39+03:00
Общество

В Самаре с начала зимы на полигоны вывезли 340 тысяч тонн снега

Каждый день в среднем увозили по 10-11 тысяч тонн
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ФОТО: администрация СамарыФОТО: администрация Самары
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С начала зимы с улиц Самары на полигоны вывезли около 340 тысяч тонн снега. В среднем каждый день увозили по 10-11 тысяч тонн, сообщают в мэрии Самары. Специалисты отмечают, что такого количества вывезенного снега не было давно.

- Сформирован график работы с полигонами. При этом организованы раздельные въезд и выезд на специализированные площадки, чтобы машины не мешали друг другу, а отгрузка выполнялась более оперативно. Таким образом, основная задача – максимально эффективное использование технических ресурсов для вывоза снега в максимально возможном объеме, - отметил зам руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

За машинами, которые вывозят снег, следят с помощью ГЛОНАСС, чтобы техника не простаивала.

Ситуацию с расчисткой улиц осложняют автомобили, припаркованные вдоль дорог. Из-за них у обочин образуются сугробы, а тяжелая техника не может почистить проезжую часть от борта до борта и ей приходится маневрировать.

- В связи с тем, что в этом году зима более снежная – например, в январе было уже 8 довольно интенсивных снегопадов – темпы работ не снижаются. Сегодня на уборку улиц города только в дневную смену вышли 174 единицы спецтехники и 314 человек. Ответственные службы должны подготовиться к новой порции осадков, которая прогнозируется синоптиками к концу рабочей недели, - подытожили в мэрии Самары.

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