Тепло в квартиры жителей Промышленного и Кировского районов Самары, пострадавшим от коммунальной аварии, начнут давать в течение трех часов

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-23T17:03:41+03:00

Уже завершены сварочные работы, новые трубы будут заполнять горячей водой в ближайшие часы

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В Самаре в квартиры, которые остались без отопления из-за коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора, скоро вернется тепло. Это произойдет в ближайшие два-три часа. Об этом рассказал директор самарского фииала Т Плюс Александр Гришатов.

- Работы шли в круглосуточном режиме. На месте постоянно были 15 сотрудников, которые менялись посменно, а также 15 единиц техники. Все руководство ПТС тоже было на месте постоянно. Предварительная версия - подтопление ливневой дождевой канализацией длительно и коррозийный износ трубы, все остальное покажет расследование, – рассказал Гришатов.

Эту тепломагистраль без ремонта эксплуатировали с 1985 года. Министр ЖКХ и энергетики региона отметил, что трубы очень сильно изношены.

- К сожалению, сети в Самаре требуют особого внимания. Я приношу извинения жителям города. Сейчас проводится расследование, мы выясняем точную причину этого ЧП, чтобы подобных происшествий было меньше в будущем. Эта авария была на жестком контроле губернатора Дмитрия Азарова. О ситуации ему докладывали ежечасно, он лично контролировал каждый этап работ, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

Тепло в квартиры вернут в ближайшие часы, после этого начнут работать бригады слесарей, которые дежурят в домахФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Тепло в квартиры вернут в ближайшие часы, после этого начнут работать бригады слесарей, которые дежурят в домах. Они проверят, все ли в порядке и готовы ли трубы для того, чтобы принять горячую воду. Власти региона уверяют, все слесари опытные и все уже готовы к работе.

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