2019-01-23T18:23:32+03:00
Общество

Они могут летать в разведку на 100 км: миротворцы Самарской области получили беспилотный комплекс «Орлан-10»

Новый комплекс позволит вести разведку в глубине обороны враждующих сторон и охранять крупные буферные зоны
Евгения ВАСИНА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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На вооружении миротворческой бригады, дислоцированной в Самарской области, появился многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10». Беспилотный комплекс единственная в Сухопутных войсках РФ миротворческая бригада Самарской области получила по Гособоронзаказу.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, в основе комплекса автомобиль повышенной проходимости КамАЗ-5350 с колесной формулой 6х6, в составе - четыре беспилотных летательных аппарата, способных работать при температурах от −30 до +40 °C и вести разведку на удалении 100 км от наземной станции управления.

- Беспилотники оснащены криптозащищенным каналом передачи фото- и видеоинформации, двухступенчатым помехоустойчивым кодированием, криптозащищенным командно-телеметрическим каналом, - пояснили в пресс-службе

Благодаря этому комплексу миротворцы смогут вести разведку, охранять крупные зоны без перемещения наземной станции управления.

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