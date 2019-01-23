Они могут летать в разведку на 100 км: миротворцы Самарской области получили беспилотный комплекс «Орлан-10»

СЕГОДНЯ 18:21 2019-01-23T18:23:32+03:00

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На вооружении миротворческой бригады, дислоцированной в Самарской области, появился многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10». Беспилотный комплекс единственная в Сухопутных войсках РФ миротворческая бригада Самарской области получила по Гособоронзаказу.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, в основе комплекса автомобиль повышенной проходимости КамАЗ-5350 с колесной формулой 6х6, в составе - четыре беспилотных летательных аппарата, способных работать при температурах от −30 до +40 °C и вести разведку на удалении 100 км от наземной станции управления.

- Беспилотники оснащены криптозащищенным каналом передачи фото- и видеоинформации, двухступенчатым помехоустойчивым кодированием, криптозащищенным командно-телеметрическим каналом, - пояснили в пресс-службе

Благодаря этому комплексу миротворцы смогут вести разведку, охранять крупные зоны без перемещения наземной станции управления.