2019-01-23T18:26:28+03:00
Общество

Только бумагу переводить: в Самаре потратят больше 10 млн рублей на квитанции за вывоз мусора

В месяц предполагается печатать около 500 тыс. квитанций
Ольга АФАНАСЬЕВА
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А квитанции-то недешевыеА квитанции-то недешевые
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В Самаре ищут подрядчика, который займется печатью квитанций для жителей за обращение с ТКО - проще вывоз мусора. Единый расчетно-информационный центр г.о. Самара разместил техзадание на портале госзакупок. Из документа следует, что победитель торгов обязуется печатать не меньше 500 тыс. квитанций в месяц. Всего же в год за это заплатят 10,02 млн рублей. Это начальная цена лота.

- Подрядчик должен иметь соответствующий требованиям о защите данных сервер, куда будет 25 числа каждого месяца поступать информация от заказчика. Затем подрядчик должен в течение пяти дней напечатать и доставить до почтового ящика каждого жителя многоквартирного дома эти квитанции, - говорится в техзадании по закупке.

Субподрядчиков привлекать можно, но нужно сообщить об этом заказчику. О жителях заботятся% печатать квитанции нужно на бумаге класса не ниже B, а все краски должны быть экологически безопасными и не выцветать в течение трех лет.

Напомним, что новый закон вступил в силу в Самаре с 1 января 2019 года. Появился единый регоператор. КП-Самара уже объясняла, как будем платить за мусор по-новому.

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