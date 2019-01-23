ПТС заплатит жителям, которые обварились в кипятке в коммунальной аварии на ул. Ташкентской

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-23T18:51:20+03:00

Вот так выглядит асфальт на трамвайных рельсах Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Также в ближайшее время будет оценен ущерб благоустройству и дороги, а также тротуары будут восстанавливать

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Жители Самары, пострадавшие при аварии на ул. Ташкентская, когда из-за прорыва теплотрассы кипяток хлынул на улицы города, получат компенсацию. Как объяснили в компании Т Плюс, займется выплатами страховая компания Ингосстрах. В нее нужно будет обратиться пострадавшим. Напомним, что в больницу им. Пирогова с ожогами были госпитализированы пять взрослых и один ребенок. Очевидцы рассказали, что они просто перебегали дорогу в кипятке.

- Мы этот вопрос уже проговорили. Весь ущерб будет подсчитан компанией ПТС. Руководство компании ПТС будет возмещен и тем жителям, которые пострадали. Мы все это поставим на контроль. Люди не виновны в этой ситуации. Поэтому все эти вещи мы проконтролируем, - рассказал министр ЖКХ и энергетики Сергей Марков.

Также предстоит восстановить благоустройство и не только на месте самого прорыва. Вода текла огромной рекой по ул. Ташкентской, доходила до Алма-Атинской. На пересечении с ул. Стара-Загора разрушен асфальт на трамвайных путях, на пересечении ул. Советская и ул. Ставропольская вся земля как будто взрыта трактором.

Напомним, что ремонтные работы завершились сегодня около 6 вечера. После этого теплоноситель начали подавать в систему. Это будет продолжаться в течение трех часов примерно.

В результате коммунальной аварии в Самаре тысячи людей остаются без отопления в двадцатиградусный мороз 00:00 00:00

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