2019-01-23T19:38:51+03:00
Происшествия

Спрятался от полицейский на чердаке: в Самаре похитителя автомагнитолы выдал свежий снег

По следам на снегу полицейские вычислили дом, где прятался вор, и нашли его на чердаке
Евгения ВАСИНА
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Задержали вора быстроЗадержали вора быстроФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Бдительный самарец примерно в два часа ночи заметил возле припаркованных автомобилей на улице Свободы подозрительного мужчину и сообщил его приметы полицейским.

На место происшествия приехал экипаж патрульно-постовой службы. Как выяснилось чуть позже, от рук неизвестного пострадал 55-летний владелец отечественной «легковушки», мужчина лишился автомагнитолы: неизвестный похитил ее, разбив стекло окна машины.

Осмотревшись полицейские заметили следы, которые злоумышленник оставил на свежем снегу, так удалось выяснить, куда направился похититель. Скрываясь от преследователей, мужчина забежал в подъезд одного из близлежащих домов. Там, на чердаке дома его и нашли полицейские. Похищенную автомагнитолу обнаружили при задержанном.

Как выяснилось позже, подозреваемый – 22-летний безработный житель Самарской области, ранее уже был судим за совершение кражи. На допросе он признался в содеянном. Однако, полицейские предполагают, что это далеко не единственный эпизод в его преступной деятельности, сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. В частности, к краже перфоратора из иномарки, припаркованной на проспекте Металлургов.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

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